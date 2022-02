Inter-Milan, brutta delusione per i tifosi: il messaggio gela tutti

Mancano poche ore al derby tra Inter e Milan ma intanto arriva la brutta notizia che gela i tifosi di entrambe le squadre.

Ancora poche ore, poi andrà in scena uno dei derby di Milano più importanti e sentiti degli ultimi anni. Da una parte l’Inter capolista a quota 53 punti (ed una gara da recuperare) frutto di 16 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta. Dall’altra il Milan secondo, che nelle ultime due partite di campionato ha rimediato un solo punto privo nell’occasione di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

Una grande sfida, che però rischia di andare in scena in una sede non all’altezza. Si trova infatti ancora in condizioni complicate il manto erboso dello stadio San Siro, nonostante i numerosi lavori di risistemazione effettuati in questi giorni. A confermarlo è la foto postata su Twitter dall’utente FlipBauer il quale, per commentare la situazione, non ha utilizzato giri di parole: “Bel campo di m….”.

Eppure, come detto, già da qualche giorno i due club si sono mossi per cercare di risolvere la criticità. Gli interventi attuati, in particolare, hanno comportato un costo di 500 mila euro alle società ma non tutti i problemi (almeno fino a questo momento) sembrano essere stati risolti. Le operazioni, in ogni caso, proseguiranno nelle prossime ore.

Milan-Inter, preoccupano le condizioni del campo

Della questione ha parlato Giovanni Castelli, agronomo che dal 1990 si occupa del prato milanese. “Bisognava lavorare giorno e notte, i tempi erano strettissimi – le sue parole rilasciate alla ‘Gazzetta dello Sport’ – perciò abbiamo usato qualche persona in più. Sa quante partite sono state giocate in questo stadio dall’inizio della stagione? 44. Non esiste in nessuna altra parte del mondo, qualsiasi campo si stresserebbe”.

Castelli, in ogni caso, è apparso fiducioso in vista della partita in programma alle 18. “I parametri prestazionali e anti infortunistici sono sempre stati rispettati. Certo, esteticamente il campo lasciava a desiderare e con le riprese tv di questi tempi è importante che sia anche bello”.