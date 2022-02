Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo la Fiorentina di Italiano e la Lazio di Sarri.

Due squadre che negli ultimi tempi hanno avuto un andamento pressoché identico. La Lazio ha bisogno di vincere, e non soltanto per le mere economie di classifica. L’ambiente in questi giorni ha mostrato tutto il proprio dissenso per quanto accaduto durante l’ultima sessione di calciomercato, con il club che non ha operato come evidentemente gli addetti ai lavori di aspettavano. Ecco perchè portare a casa tre punti servirebbe a scacciare via anche le tensioni di un ambiente molto esigente, senza considerare anche quella che è la posizioe di Sarri, anch’egli non particolarmente esaltato per i due colpi fatti dalla sua società.

Di fronte c’è la Fiorentina, ormai orfana di Dusan Vlahovic. Il bomber viola è passato nelle scorse settimane alla Juventus, lasciando Vincenzo Italiano orfano di un elemento che si è dimostrato essenziale negli ultimi due anni. Ora la viola avrà a disposizione Piatek e Cabral per provare ad ottemperare all’assenza di un giocatore importante come Vlahovic. Chiaro che la sfida contro la Lazio assume un valore essenziale proprio per dimostrare ai propri tifosi che raggiungere determinati obiettivi è ancora possibile.

Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Arthur Cabral, Sottil. Allenatore: Italiano.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Ramos, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.