“Era da espellere”: Inter-Milan, scoppia la polemica

Durante il primo tempo tra Inter e Milan c’è stato un episodio arbitrale che sta destando tantissime polemiche tra i tifosi.

Da pochi minuti è cominciato il secondo tempo del derby tra l’Inter ed il Milan. La prima frazione di fara è terminata con il risultato di 1-0 a favore dei nerazzurri, che hanno sbloccato il match con la conclusione a volo da parte di Perisic, su azione da calcio d’angolo, al 39′.

L’Inter, effettivamente, sta giocando meglio rispetto alla squadra di Stefano Pioli. I nerazzurri hanno fatto la partita sin dai primi minuti, considerando il gol di Dumfries annullato per un fuorigioco di Perisic e gli ottimi interventi di Maignan sia su Brozovic che sull’esterno olandese.

Il Milan è riuscito a fare solo uno squillo, cinque minuti prima rispetto al gol di Perisic, con la conclusione dalla distanza di Tonali, che ha trovato un’ottima parata da parte di Handanovic. I tifosi rossoneri sperano che la squadra di Pioli recuperi il risultato durante la seconda frazione di gara.

Inter-Milan, proteste dei tifosi nerazzurri per la mancata espulsione di Theo Hernandez

Si sa che i derby della Madonnina sono sempre gare carichi di tensione ed adrenalina ma questo lo è ancora di più, perché fondamentale per la lotta Scudetto. Il match è stato vibrante sin da subito e ci sono già alcune polemiche, come da tradizione nei miglior derby, per la conduzione arbitrale di Guida.

A suscitare tante critiche nei confronti del direttore di gara è il mancato intervento sulla gomitata di Theo Hernandez ai danni di Barella nei minuti finali del primo tempo. I sostenitori dell’Inter hanno protestato per la mancata espulsione del laterale del Milan. Il centrocampista italiano è stato a terra qualche minuto prima di riprendersi al 100%.