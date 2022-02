“Come mai è ancora titolare?”: Inter, tifosi infuriati dopo il derby

Tifosi dell’Inter molto arrabbiati sui social dopo la sconfitta nel derby contro il Milan di Pioli. Uno dei nerazzurri finisce sotto accusa.

Il derby ha consegnato al Milan i tre punti e la gloria che deriva da uno dei match più sentiti ogni anno in quel di Milano. Un successo costruito sulla determinazione di una squadra, quella di Pioli, che non ha mai mollato, arrivando nella fase finale del match ad insaccare per ben due volte la porta nerazzurra, per la gioia dei tifosi presenti a San Siro.

Un passaggio importantissimo, che permette alla compagine rossonera di mettersi ad un solo punto di distanza dall’Inter di Inzaghi. La corsa Scudetto resta, dunque, ancora molto viva anche se all’Inter – va detto – resta ancora una partita da recuperare (quella contro il Bologna). Ma cosa non ha funzionato per la squadra nerazzurra? I tifosi si stanno scatenando sui social, e di fatto stanno puntando il dito copiosamente contro uno dei giocatori di Inzaghi.

Inter, tifosi scatenati contro Handanovic: “Perchè è ancora titolare?”

Chiaro che dopo una sconfitta cosi pesante, da parte dei tifosi ci siano sentimenti di rabbia e rancore nei confronti di una squadra che ha fatto bene per buona parte della partita, passando in vantaggio ma facendosi rimontare nella fase finale del match. Uno dei colpevoli della sconfitta, almeno nell’opinione di una larga parte dei tifosi nerazzurri sul web, è Samir Handanovic non impeccabile sul secondo gol di Giroud.

Come mai #Handanovic sia ancora il portiere titolare, quando da diversi anni doveva fare al massimo il vice, è un vero mistero. #InterMilan — Ermonno Soave (@ErmonnoSoave) February 5, 2022

Ricordiamo sempre che poi #Handanovic parla. Lui si permette anche di parlare, in conferenza. #InterMilan — Andrea Dalmasso (@Andre_Dalma) February 5, 2022

il Milan ha giocato con 2 portieri stasera.#handanovic #InterMilan — Damiano 🇮🇹 (@Damiano__89) February 5, 2022

“Ma perchè è ancora titolare?“, “Ad oggi dovrebbe fare solo il vice”, “Poi si permette anche di parlare”, sono solo alcuni dei commenti estremamente negativi, tutti rivolti proprio nei confronti di Handanovic e di una prestazione che evidentemente non ha convinto.