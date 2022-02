“Se per voi era regolare…”: Inter, lo sfogo di Inzaghi a Dazn

Una sconfitta dolorosa, quella patita dall’Inter per mano del Milan nel derby. Cosi ha parlato Simone Inzaghi nel post partita.

Nervi tesi in casa Inter, dopo la sconfitta patita contro il Milan nel derby. Il tutto, ovviamente, legato ad una sconfitta maturata soltanto negli ultimi minuti, con un Olivier Giroud che ha guidato la rimonta ed ha permesso ai rossoneri di conquistare una partita combattuta. “Partita dominata in lungo ed in largo”, ha detto Simone Inzaghi nel post partita ai microfoni di Dazn.

Chiaro che faccia male portare a casa la sconfitta in maniera cosi improvvisa. “I ragazzi si sono innervositi, probabilmente c’era un fallo netto su Sanchez”, ha anche chiarito l’allenatore dei nerazzurri nel post partita. Amarezza che porterà ovviamente anche a delle valutazioni per il prosieguo della stagione e sulla corsa Scudetto.

Inter-Milan, Inzaghi punzecchia nel post partita

Un Inzaghi molto amareggiato si è presentato ai microfoni di Dazn nel post partita, che ha anche spiegato quelli che potranno essere gli scenari psicologici dopo una sconfitta del genere. “E’ normale che c’è delusione, sappiamo tutti quanto è importante il derby. L’abbiamo perso in modo immeritato, questo ti fa capire cos’è il calcio”, le parole pregne di amarezza da parte di Inzaghi.

Poi una frecciata, legata ad un episodio durante la partita. “Sanchez ha preso una spallata da Giroud che è finto fuori dal campo. Ma dobbiamo andare oltre…”, ha provato inizialmente a punzecchiare Inzaghi, che è tornato dopo qualche istante proprio sull’argomento, rivedendo anche l’episodio. “E’ stato un contrasto, l’avete visto… Se per voi era regolare, va bene…”, ha poi chiosato l’allenatore nerazzurro.