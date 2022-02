Torino, Belotti scalda i motori: Juric annuncia la data del rientro

Imminente il rientro di Belotti, fermo per infortunio da fine novembre: il tecnico del Torino Juric ha fatto il punto in conferenza stampa.

È pronto a rituffarsi sul campionato il Torino. I granata nelle ultime 3 partite hanno ottenuto 7 punti frutto delle due vittorie ottenute ai danni della Fiorentina e della Sampdoria nonché del pareggio contro il Sassuolo. Il decimo posto in classifica soddisfa il tecnico Ivan Juric il quale ora, specie dopo la campagna acquisti condotta dal club, proverà ad avvicinarsi ulteriormente alle zone che garantiscono l’accesso alle coppe europee.

Domani alle ore 18 i granata faranno visita all’Udinese e nell’occasione l’allenatore dovrà fare a meno, ancora una volta, di Andrea Belotti. L’ultima apparizione dell’attaccante è datata 28 novembre: da quel momento in poi è stato costretto a restare ai box a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, rimediata nella sfida che ha visto il Torino affrontare la Roma.

Il percorso di recupero si è rivelato più complicato del previsto ma ora il suo rientro in campo si sta avvicinando. A confermarlo è stato Juric, nel corso della conferenza stampa odierna. “Lui ha fatto il suo programma di recupero e se tutto va bene – ha affermato – da lunedì prossimo potrebbe allenarsi con la squadra”.

Torino, imminente il rientro di Belotti

Il giocatore, calendario alla mano, potrebbe quindi tornare a disposizione del proprio allenatore in occasione della gara con il Venezia (12 febbraio) o nel derby in programma il 18. Molto dipenderà dall’esito dei nuovi controlli a cui verrà sottoposto il capitano granata, autore fin qui di una stagione complicata: appena 2 gol e un assist in 9 presenze, per un totale di 478 minuti trascorsi nel rettangolo verde.

“Vediamo in che condizioni sarà dopo il lungo stop” le parole di Juric il quale, nelle prossime settimane, spera di ricevere buone notizie in merito alla trattativa riguardante il rinnovo del contratto di Belotti in scadenza a giugno. I tentativi fatti dal club sono andati a vuoto ma a breve il presidente Urbano Cairo andrà di nuovo all’assalto al fine di convincerlo a restare. Intanto, pur in sua assenza, il Torino vola.