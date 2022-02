Belotti via dal Torino? L’annuncio del DS non lascia dubbi

A fine stagione le strade del Torino e di Andrea Belotti potrebbero dividersi? Il ds granata Vagnati si è espresso sulla situazione.

Quando è arrivato al Torino, nell’estate 2015, Andrea Belotti non era che un ragazzo di belle speranze non ancora 22enne, un talento con 6 gol e 38 presenze all’attivo in Serie A nell’unica stagione disputata con la maglia del Palermo.

In granata “il Gallo” si è trasformato in uno dei più forti attaccanti italiani in circolazione, uno dei più letali di tutta la Serie A, restituendo con gli interessi i 7,5 milioni di euro spesi a suo tempo dal club. Che negli ultimi anni si è spesso aggrappato al suo bomber e capitano, trovandosi spesso incapace di affiancargli una squadra all’altezza.

Proprio nella stagione in corso, la prima dopo molto tempo in cui le cose vanno bene in casa Toro con il nuovo corso inaugurato da Juric, Belotti si è trovato ai margini a causa di un brutto fastidio muscolare. Un problema che oramai dovrebbe essere alle spalle, mentre resta il nodo di un contratto in scadenza a giugno e che fino a oggi non è stato rinnovato.

La domanda che si fanno in tanti è ovvia: Belotti resterà al Torino? Oppure accetterà una delle tante offerte che inevitabilmente arriveranno sulla scrivania del suo agente? Una questione che si è posto ovviamente anche il direttore sportivo del club Davide Vagnati.

Belotti resta al Torino? La risposta di Vagnati

Interrogato a proposito della questione in conferenza stampa, il dirigente del Torino ha prima voluto parlare delle condizioni fisiche del capitano. Che “ha avuto un problema importante, ma la settimana prossima potrebbe rientrare nel gruppo”. E che è “sereno e sorridente”, sempre secondo le parole di Vagnati.

Ma cosa succederà in futuro? Il ds non può rispondere in questo senso, ma certo sottolinea che in ballo ci sono tante questioni. Economiche, ma anche sentimentali e di opportunità. E che alla fine la permanenza con conseguente rinnovo di Belotti potrebbe non essere un’utopia.

“Andrea ha scritto la storia qui, prima di prendere una decisione definitiva sicuramente ci penserà molto molto bene. Bisogna sempre sperare” ha affermato concludendo l’incontro con i giornalisti. Il Torino spera di ritrovare il suo bomber per il derby con la Juventus e di averlo in squadra anche l’anno prossimo, su questo non ci sono dubbi. La palla, adesso, passa al Gallo.