DIRETTA Sampdoria-Sassuolo: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Sampdoria-Sassuolo. Fischio di inizio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris di Genova per il match delle ore 15:00 della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. La formazione di Marco Giampaolo, ritornato in panchina dopo l’esonero di Roberto D’Aversa, affronterà i neroverdi di Alessio Dionisi. La formazione ligure cerca disperatamente punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’obiettivo degli emiliani, invece, è ritrovare punti dopo averne ottenuto solo uno nelle ultime due partite. Per questo motivo i padroni di casa scendono in campo con un 4-3-1-2 a trazione anteriore con Caputo e Gabbiadini a guidare l’attacco. La risposta ospite è affidata al 4-2-3-1 con il tridente Berardi, Raspadori e Traoré che agiranno alle spalle di Scamacca unica punta. A dare il via al match è il signor Maresca. Al VAR, invece, il duo formato da Dionisi e Giallatini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Gabbiadini. All.: Giampaolo.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini trema: la sentenza sul piazzamento Champions

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Dionisi.