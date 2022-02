Donnarumma o Navas? Il PSG risolve tutto: la decisione ufficiale

Mauricio Pochettino decide ufficialmente chi dovrà difendere i pali della porta del PSG: la scelta tra Donnarumma e Keylor Navas

Si concluderà oggi la 23^ giornata di Ligue 1, e nel posticipo la squadra protagonista sarà il Paris Saint-Germain. I parigini stanno disputando un campionato strepitoso, ben al di sopra delle altre. I punti di vantaggi sull’Olympique Marsiglia sono ben dieci, in attesa della sfida contro il Lille di questa sera. Pochettino a fine stagione con ogni probabilità riuscirà a vincere il primo campionato della propria carriera.

Le scelte dell’allenatore argentino fanno sempre discutere. Soprattutto da quando il PSG gli ha garantito una squadra ancor più stellare con l’ingaggio dei vari Messi e Donnarumma. Il portiere italiano fino a questo momento ha disputato meno partite di Keylor Navas, che soprattutto a inizio stagione ha giocato da titolare. La differenza d’età tra i due è abissale e l’idea del club parigino era quella di affidare i pali al miglior giocatore di Euro 2020.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, la scelta tra Keylor Navas e Donnarumma

Mauricio Pochettino ha diramato la formazione ufficiale del PSG, impegnato sul campo del Lille. In porta ha deciso di affidarsi a Gianluigi Donnarumma, lasciando Keylor Navas in panchina. I quattro difensori davanti all’ex portiere del Milan sono Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes. In mediana ci sono Paredes, Pereira e Verratti. Davanti un trio delle meraviglie come Messi, Mbappé e Di Maria.

LEGGI ANCHE >>> “Lo ha fatto di proposito…”: Juve incredula, il gesto lascia tutti senza parole

In totale, Donnarumma ha disputato 14 partite in tutte le competizioni, per un totale di 1260′. Per Keylor Navas, invece, le partite sono 18, per un totale di 1595′. Sarà interessante capire chi giocherà gli ottavi di Champions League, visto che le sei partite della fase a gironi se le sono divise al 50%.