Gasperini gelato: la tegola spaventa, gesto estremo in partita

Brutte notizie per Gasperini e per l’Atalanta nel finale di match contro il Cagliari. Il tecnico nerazzurro è costretto a correre ai ripari.

Non arrivano notizie positive dal match contro il Cagliari per Giampiero Gasperini e la sua Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri deve infatti fare i conti con l’ennesimo problema che rischia di compromettere la corsa Champions dei bergamaschi.

Al minuto 72′ infatti, mentre sul campo i nerazzurri erano sotto contro il Cagliari, l’attaccante colombiano Duvan Zapata è stato costretto ad uscire per infortunio, costringendo Gasperini a dover ricorrere ad un altro cambio. Una tegola non indifferente, visto che Zapata era tornato a calcare il terreno di gioco dopo un mese e mezzo ai box.

Zapata aveva preso il posto di Muriel solo pochi minuti prima, nel tentativo di dare più incisività alla fase offensiva atalantina. Compito che Zapata stava per altro svolgendo in maniera egregia, avendo partecipato all’azione del momentaneo 1-1 di Palomino.

Zapata, nuovo stop: l’Atalanta dovrà valutare i tempi

Ancora presto per valutare gravità ed eventuali tempi di recupero. Gasperini incrocia le dita, sperando che non si tratti di un’infortunio particolarmente grave. Come detto in questa stagione Zapata ha già saltato diverse partite per infortunio. Partite nelle quali, a parte la goleada contro l’Udinese, l’Atalanta ha avuto una certa difficoltà a trovare la rete.

L’ex Napoli e Udinese ha avuto problemi ad inizio stagione, saltando le prime due gare dell’Atalanta per una distorsione. Poi un lungo periodo in cui ha vestito la maglia da titolare, prima del problema muscolare che ‘ha tenuto out nelle ultime tre giornate. Oggi il rientro, un rientro che però è durato solo 12 minuti.