“È già successo che abbia peggiorato…”: Inzaghi, l’attacco dopo il derby

Il Milan ha sconfitto l’Inter nel derby, destando in casa del team allenato da Simone Inzaghi alcune polemiche.

Il derby di ieri sera è stato vinto dal Milan grazie alla doppietta di Giroud, che è riuscito a ribaltare il gol di Perisic in appena tre minuti. L’Inter ha giocato meglio per quasi tutto il match, ma poi la rete del pareggio siglata dall’attaccante francese al 75′ ha invertito le sorti della sfida tra le due squadre di Milano.

I nerazzurri, infatti, non solo erano riusciti a passare in vantaggio con Perisic al 38′, ma hanno avuto più di un’occasione per andare sul doppio vantaggio. Il Milan ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, non non molla mai. La squadra di Pioli con questo successo si è portata ad un solo punto dall’Inter che, però, deve recuperare il match contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

L’Inter è attesa adesso da altre partite difficilissime, visto che sfiderà la Roma di Mourinho (in Coppa Italia), Napoli e Liverpool in una sola settimana. Queste gare diranno molto sulla seconda parte di stagione della squadra di Simone Inzaghi, in particolare quella con gli azzurri sarà fondamentale per la vetta della classifica.

Non mi pare sia la prima volta in cui #Inzaghi peggiora la squadra con i cambi. Altre volte gli è andata bene comunque, stavolta ha pagato dazio #InterMilan — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) February 5, 2022

Inter-Milan, tifosi nerazzurri contro i cambi effettuati da Simone Inzaghi

In casa interista bisogna registrare delle polemiche sia per il mancato intervento di Guida sulla spallata di Giroud ai danni di Sanchez nell’azione del primo gol del Milan e per le sostituzioni di Simone Inzaghi. Le scelte del tecnico, infatti, di sostituire Lautaro, Brozovic, Perisic e Calhanoglu non sono affatto piaciute ai tifosi nerazzurri, che si sono lamentati sui social: “E’ già successo che abbia già peggiorato la squadra”.

Simone Inzaghi ha risposto così alle critiche nella conferenza stampa del post gara: “Se ho sbagliato i cambi? Credo di no. Perisic ha chiesto il cambio per un indurimento del polpaccio, mentre Lautaro Martinez è tornato dal Sudamerica solo ieri e aveva dato tutto. Calhanoglu? Era ammonito e per quello che ho effettuato il cambio con Vidal”.