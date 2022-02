“Si sono tirati indietro…”: Juve, il retroscena sull’ultimo colpo di mercato

La Juve ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Spunta un retroscena dalla Germania.

Il mercato in casa Juventus ha portato alla corte di Max Allegri due giocatori che aiuteranno la compagine bianconera nella corsa verso la vetta della classifica. Quello di Dusan Vlahovic è stato di sicuro il colpo più roboante di questa sessione invernale di calciomercato, soprattutto perchè il bomber è arrivato in quel di Torino con la consapevolezza di dover rispettare quelle che sono alte aspettative nei suoi confronti. Alla Juventus servono i gol del serbo per puntare alla Champions.

Poi ecco Denis Zakaria, che cambierà di netto il volto del centrocampo bianconero. L’ormai ex giocatore del Borussia M’Gladbach, infatti, avrà il compito di posizionarsi in mezzo al campo anche per dare modo a giocatori come Manuel Locatelli di sfruttare al meglio le proprie capacità dalla metà campo in proiezione offensiva, aspetto sul quale l’ex Milan non è riuscito a dedicarsi in questi primi mesi di Juventus.

Juve, il retroscena sul colpo Zakaria: un club si è tirato fuori

Insomma, un mercato più che positivo per la Juventus. Addio a Kulusevski e Bentancur, certo, ma l’arrivo di Vlahovic e Zakaria darà la possibilità a Max Allegri di poter riscrivere anche la chiave tattica. I colpi funzionali, quelli necessari soprattutto quando le cose non funzionano come ci si aspetta.

C’è, però, un retroscena molto particolare. Questo arriva dalla Germania e riguarda proprio Denis Zakaria. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, c’era anche il Bayern Monaco sul centrocampista. I bavaresi, però, si sarebbero tirati fuori all’ultimo momento per la corsa al giocatore svizzero, aspetto che potrebbe anche aver favorito la Juventus nel chiudere l’operazione il prima possibile.