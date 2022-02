Roma, Mourinho incredulo: la dichiarazione a Dazn gela i tifosi

Finale controverso quello tra Roma e Genoa con Mourinho che non le manda a dire dopo il gol annullato ai suoi nel finale.

Che la decisione di Abisso, il quale, richiamato dal VAR, ha annullato un gol a Zaniolo nel finale per un precedente fallo di Abraham, avrebbe scatenato polemiche era cosa certa. Già in campo c’erano stati malumori da parte giallorossa.

A match finito ci ha comunque pensato il tecnico Mourinho ad aumentare il carico di polemiche. Il tecnico portoghese, notoriamente uno che ha ben pochi peli sulla lingua, ai microfoni di DAZN, dopo un primo momento in cui ha cercato di essere politicamente corretto, è poi letteralmente esploso.

“Il mondo è cambiato.” ha dichiarato Mourinho. “Se quello che hanno fischiato è un fallo allora non stiamo facendo più calcio. Se le indicazioni che sono state date agli arbitri sono quelle di valutare quell’intervento falloso allora significa che il gioco che stiamo facendo non è più calcio, chiamiamolo in un altro modo.”

Mourinho non si contiene: “Agli occhi del potere…”

Josè Mourinho si lascia poi andare ad una considerazione sulla Roma e sul suo status in Serie A. Status che evidentemente, secondo il portoghese, sta creando non pochi problemi ai giallorossi.

“Non è la prima volta che capitano episodi del genere.” ha concluso il tecnico giallorosso. “E’ una sorta di deja-vu. Però va bene così, domani è un altro giorno. La Roma agli occhi del potere è piccolina, siamo piccolini. Fermiamoci qui, perché sette mesi fa l’allenatore che è venuto a Roma aveva una predisposizione diversa sull’aprire bocca”.