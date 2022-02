Juventus-Verona, il tecnico li lascia fuori: doppia esclusione a sorpresa

C’è grande attesa per Juventus-Verona di questa sera, poiché sarà la prima sfida di Dusan Vlahovic con la maglia bianconera, ma spuntano due esclusi a sorpresa.

Mentre il Verona intenderà confermarsi nell’ottima stagione che sta conducendo, questa sera la squadra più attesa è sicuramente la Juventus. I bianconeri stanno risalendo in classifica e dovranno approfittare del passo falso dell’Atalanta contro il Cagliari nonché rispondere alle vittorie di Milan e Napoli.

Tuttavia, c’è grande entusiasmo anche perché si potranno apprezzare i primi cambiamenti nella formazione di Massimiliano Allegri dopo il calciomercato di gennaio. L’allenatore potrà sperimentare il contributo che da subito potrà dare Dusan Vlahovic, nonché comprendere anche la svolta a centrocampo.

In questo mare magnum di sorprese, spuntano i nomi di due esclusi da una gara importantissima.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Verona, due esclusi tra i convocati

Le due assenza importanti non riguardano i bianconeri bensì la formazione del tecnico Igor Tudor. L’allenatore deve fare i conti con la mancanza sia di Davide Faraoni che di Gianluca Caprari, due elementi fondamentali la cui esclusione a causa di infortunio si sentirà particolarmente in un match così impegnativo. Il primo patisce una contusione alla caviglia sinistra, mentre il secondo è fermo per una trauma distrattivo alla coscia destra.

LEGGI ANCHE >>> De Laurentiis sorprende tutti su Insigne: le frasi inattese del patron

La lista dei convocati per Juventus-Verona conferma i due giocatori out, ma non solo. Di seguito quanto pubblicato sul sito ufficiale dell’Hellas in quanto ai 20 che saranno parte della sfida: 4 Veloso, 7 Barák, 8 Lazović, 9 Kalinić, 11 Lasagna, 12 Chiesa, 14 Ilić, 16 Casale, 17 Ceccherini, 18 Cancellieri, 21 Günter, 22 Berardi, 24 Bessa, 29 Depaoli, 31 Šutalo, 42 Coppola, 45 Retsos, 61 Tameze, 88 Praszelik, 96 Montipò. Mancano quindi anche Frabotta e Dawidowicz, fermi da tempo, e Hongla, eliminato due giorni fa dalla Coppa d’Africa col Camerun, oltre al terzo portiere Pandur.