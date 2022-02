“Ora possiamo dirlo”: Napoli, la rivelazione in diretta tv fa sognare i tifosi

Alle spalle dell’Inter oggi c’è il Napoli e Victor Osimhen, autore della rete che ha sbloccato la gara contro il Venezia, crede ancora al massimo obbiettivo.

L’Inter ha perso nel derby contro il Milan, interrompendo la sua imbattibilità, e l’Atalanta ha dovuto soccombere a una doppietta di Gaston Pereiro lasciando la vittoria al Cagliari. Il Napoli ha saputo approfittare di questi due passi falsi per imporsi nuovamente come secondo in classifica, in vista del match della prossima settimana proprio contro i nerazzurri.

La gara contro il Venezia non è stata una passeggiata, nella misura in cui è stato difficile imporsi a causa dei ritmi abbastanza blandi della sfida. La squadra di Luciano Spalletti l’ha sbloccata soltanto nel secondo tempo grazie alla rete di Osimhen. Al fotofinish, in pieno recupero, ha ribadito Andrea Petagna.

Con una partita da recuperare, al momento c’è un solo punto di distanza tra Inter e Napoli. Secondo Victor Osimhen si può ancora lottare per lo scudetto.

