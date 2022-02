Vlahovic già a segno con la Juventus: DAZN cattura la reazione di Dybala

Esordio da sogno per Vlahovic con la maglia della Juventus: il serbo subito in rete e le telecamere di DAZN pescano la reazione di Dybala

Gli sono bastati tredici minuti di gioco per siglare la sua prima rete con la maglia della Juventus. Dusan Vlahovic ha subito graffiato la partita col Verona e battezzato la propria esperienza in bianconero nel migliore dei modi.

Al centro dell’inedito tridente composto con Morata e Dybala, l’ex bomber della Fiorentina è apparso sin dalle prime battute nel gioco della Juve. Soprattutto, il cambio di piazza non sembra avergli fatto perdere il feeling con la porta.

Che la Torino bianconera abbia già trovato un nuovo ‘Re’? Intanto, le telecamere di DAZN pescano la reazione di Paulo Dybala alla rete di Vlahovic.

Juventus, Vlahovic subito in gol: ecco la reazione di Dybala

Al momento della rete di Vlahovic, le telecamere di DAZN pescano e raccontano l’esultanza gioiosa di Paulo Dybala. Addirittura, è stato il serbo a cercare l’argentino, celebrando la sua prima rete in bianconero con la ‘Dybala-Mask’.

Una citazione ed un omaggio quasi obbligatori per l’ex Fiorentina, servito al bacio dallo stesso Dybala, bravo nel metterlo davanti a Montipò per siglare la sua prima rete con la maglia della Juventus.

In barba, dunque, a chi parlava di rivalità, Dybala e Vlahovic si sono trovati meravigliosamente in campo. E anche fuori dal rettangolo di gioco. Nessun malumore o invidia per il nuovo (e potenziale) idolo della piazza, anche se il futuro a Torino della ‘Joya’ resti ancora incerto.