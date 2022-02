Doccia gelata per Gasperini e Percassi: Atalanta, pessime notizie

In casa Atalanta non si respira un clima molto sereno, dopo quanto accaduto al calciatore contro il Cagliari.

Nuovi problemi muscolari hanno fermato Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, in occasione della sfida di campionato contro il Cagliari. Piove così sul bagnato per i bergamaschi, che vengono da due pareggi e una sconfitta consecutivi in campionato. Il bomber colombiano, infatti, rischia un lungo stop.

I sentori sono già stati attivati dal tecnico Gasperini proprio al termine del match contro i sardi. Ai microfoni di ‘SKY’ l’allenatore si era detto dubbioso rispetto all’infortunio verificatosi, sebbene si fosse poi limitato a costatare i fatti: “È scivolato e nel rialzarsi ha sentito riacutizzare”.

È possibile che i guai fisici per Zapata non siano mai terminati, nella misura in cui il recupero non sia avvenuto al 100% e quindi la partita col Cagliari può costargli cara.

Atalanta, si teme un lungo stop per Zapata: la situazione

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è molta ansia in casa Atalanta. C’è la possibilità che lo stop possa essere di almeno un mese se non di più, qualora fosse effettivamente una ricaduta. Una situazione analoga a quella di Gosens, ceduto all’Inter dopo diverse settimane ai box.

Nel caso di Zapata si tratta di 50 giorni fuori e, dopo la scivolata, si è toccato la gamba sinistra: un chiaro movimento innaturale, che l’ha messo k.o. dopo meno di 15 minuti di gara. Si attendono i risultati degli ultimi esami sostenuti. Si vocifera che possa anche essere uno stiramento e a tal proposito non c’è un ambiente molto ottimista in casa Atalanta. Si tratterebbe di un’assenza dalle pesanti conseguenze e la classifica chiarisce il perché: la Juventus ha già completato la risalita in classifica. I nuovi innesti hanno già risposto a forza di gol con Vlahovic e Zakaria all’esordio contro il Verona. La Dea rischia di vedersela con Lazio e Roma per un posto tra Europa League e Conference League.