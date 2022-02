DIRETTA Salernitana-Spezia: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Spezia, gara che chiuderà il ventiquattresimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Salernitana-Spezia, gara che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. Il match, valido per il ventiquattresimo turno di Serie A 2021/2022, mette in palio punti importantissimi in ottica classifica. I padroni di casa di Stefano Colantuono sono ancora fanalini di coda dell’elenco generale visti i soli dieci punti conquistati fino a questo punto della stagione.

L’obiettivo è rimontare sul Genoa penultimo, distante quattro punti a quota quattordici. La formazione ligure di Thiago Motta, invece, naviga in acque più tranquille. I bianconeri sono quindicesimi in elenco con venticinque punti conquistati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana-Spezia, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Djuric, Mousset. Allenatore: Colantuono. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Delli Carri, Dragusin, Gagliolo, Obi, Ederson, Kastanos, Perotti, Bonazzoli, Mikael, Ribery.

LEGGI ANCHE >>> Inter, brutte notizie per la Champions: l’annuncio spiazza Marotta e Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Salcedo, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Agudelo, Nguiamba, Strelec, Bertola. Indisponibili: Leo Sena, Sher, S. Bastoni, Kovalenko.