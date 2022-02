Inter, brutte notizie per la Champions: l’annuncio spiazza Marotta e Inzaghi

Dopo la sconfitta del derby contro il Milan, c’è un’altra brutta notizia sia per tifosi dell’Inter che per Inzaghi e Marotta.

Dopo la vittoria del Milan nel derby ai danni dell’Inter ed il successo di ieri del Napoli contro il Venezia, il campionato è stato ufficialmente riaperto. I nerazzurri, che devono recuperare il match contro il Bologna, infatti, hanno un solo punto di vantaggio sulla squadra di Pioli e sui partenopei.

L’Inter adesso è chiamata ad affrontare tre partite fondamentali per il prosieguo della sua stagione, visto che affronterà Roma (in Coppa Italia), Napoli e Liverpool in una sola settimana. I nerazzurri affronteranno già domani al Meazza la squadra allenata dall’amato ex José Mourinho.

I nerazzurri, nonostante il primato in classifica, sono intervenuti anche sul mercato di gennaio. Marotta ed Ausilio, infatti, hanno preso per 25milioni di euro Gosens dall’Atalanta. Proprio il laterale tedesco ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Kicker’: “Newcastle? Ho avuto un’offerta, ma non ho mai detto di sì. Dopo il derby, in campionato dobbiamo affrontare un altro match importante contro il Napoli“.

Inter, Gosens: “Il mio ritorno in campo? Non penso di farcela per la gara di andata con il Liverpool”

Robin Gosens, fuori per infortunio da ottobre, ha parlato anche di quando sarà a disposizione di Simone Inzaghi: “Non penso di farcela per la gara di andata contro il Liverpool. Squadra di Klopp? E’ stato uno dei sorteggi più difficili che potessimo avere, ma siamo fiduciosi. Per me siamo al 50 e 50″.

Il calcioatore ha poi concluso il suo intervento: “L’Inter, e non sono l’unico a pensarlo, gioca il calcio più bello in Italia. Io il nuovo Brehme? Qui lui è un Dio. Se raggiungessi i suoi standard vuol dire che alcune cose le avrò fatte bene. Il mio obiettivo? Scrivere altrettante pagine di storia con l’Inter e poi concludere la mia carriera in Bundesliga“.