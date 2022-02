“Per lo Scudetto…”: l’ex Milan non ha dubbi e snobba i rossoneri

Svelata la favorita di un ex centrocampista del Milan: non si tratta dei rossoneri, a suo modo di vedere ancora abbastanza indietro

Questa sarà una giornata che potrebbe segnare le sorti della Serie A. Manca ancora tanto alla fine del campionato, ma il derby di Milano potrebbe essere uno spartiacque importante. Il Milan ha battuto l’Inter ‘a domicilio’ per 1-2, grazie alla doppietta di Olivier Giroud. La prestazione della squadra di Simone Inzaghi è stata però convincente per lunghi tratti della gara. La classe del centravanti francese e alcune sbavature della difesa hanno però portato i tre punti a Milanello.

Una sconfitta che riapre di molto le sorti del campionato. Nel prossimo turno l’Inter dovrà vedersela col Napoli, secondo a -1 proprio dai nerazzurri, mentre il Milan ospiterà l’ex Giampaolo a San Siro per approfittare di questo scontro diretto. Ed è proprio di ex che si parla, oltre che di scudetto. Riccardo Montolivo, infatti, ha detto la sua su chi è la vera favorita per vincere il campionato.

Milan, per lo scudetto Montolivo punta sull’Inter

Riccardo Montolivo, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN della lotta scudetto: “Penso che la squadra che abbia qualcosa in più rispetto alle altre rivali sia l’Inter. Ma questo campionato porta risultati impensabili. Allegri penso che abbia messo nel mirino l’Atalanta, prima avversaria in classifica che si trova sopra la Juventus”. Parole chiare, che dimostrano il pensiero dell’ex centrocampista del Milan.

La Juventus ha la necessità di entrare in Champions League e l’Atalanta è subito sopra i bianconeri. Molto dipenderà anche dal prossimo scontro diretto e dalla partita che la squadra di Gasperini dovrà recuperare col Torino. Il Milan, invece, secondo Montolivo è più indietro -insieme al Napoli- rispetto all’Inter. Ma il campionato è ancora lungo e molto entusiasmante.