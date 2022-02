“Allegri mi ha detto…”: Juventus, Vlahovic svela tutto in diretta

Vlahovic subito decisivo al suo esordio con la Juventus, ai microfoni di DAZN il serbo non si trattiene e racconta il retroscena con Allegri

Esordio da sogno con la maglia della Juventus: dopo 13 minuti di gioco, Dusan Vlahovic ha già timbrato il suo primo cartellino con la Vecchia Signora, per la gioia di Allegri e della dirigenza bianconera.

Nulla ha potuto il Verona, che ha sofferto lo strapotere fisico e tecnico della Juventus scesa in campo questa sera. E soprattutto, ha sofferto l’impatto del serbo in maglia bianconera.

Impatto che anche i tifosi piemontesi hanno notato e apprezzato dagli spalti dello Stadium, in attesa di godersi l’esplosione definitiva di Vlahovic con la maglia della Vecchia Signora.

Juventus, senti Vlahovic: il bianconero racconta il retroscena a DAZN

“Era importantissimo vincere, abbiamo avuto subito l’approccio giusto”: dopo la prima rete, arrivano anche le prime parole da bianconero per Dusan Vlahovic. Ai microfoni di DAZN, il serbo ha commentato così la vittoria della sua Juventus: “Devo ringraziare i compagni e il mister per avermi aiutato molto. Da solo sto cercando di capire come funziona tutto, adesso devo continuare a lavorare più forte”.

Poi il retroscena su Allegri e il dialogo avuto in questi giorni con il tecnico bianconero: “Mi ha chiesto di fare gol, ma vorrei migliorare sotto tutti i punti di vista. Poi mi ha detto poi di stare calmo e di non avere alcuna ansia. La Juve punta sempre agli obiettivi più alti, sono qui per aiutare a raggiungerli”.