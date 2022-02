“Problema sempre più serio”: Milan, dopo il derby arrivano pessime notizie

Il problema per l’attaccante del Milan sembra essere sempre più serio: Pioli dovrà fare ancora a meno di lui

Dopo la vittoria del derby contro l’Inter, il Milan pensa già ai prossimi turni di campionato e non solo. A seguire incontrerà la Lazio di Sarri, in Coppa Italia, e poi la Sampdoria di Giampaolo, in Serie A. La maggiore preoccupazione per Pioli ora è una soltanto.

Come appreso dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’entità dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe essere più grave del previsto. Il problema al tendine d’Achille, rimediato il 23 gennaio, tiene l’attaccante out da ben 15 giorni e la sua lontananza dal campo potrebbe prolungarsi più del previsto.

Stefano Pioli sperava di recuperarlo già per il derby contro l’Inter (in cui Giroud non ha fatto poi fino in fondo rimpiangere la sua assenza, grazie ai due gol segnati) ma ciò non è stato possibile. Ora, però, Ibrahimovic potrebbe quasi sicuramente non esserci contro la Lazio e contro la Sampdoria.

Milan, c’è grande apprensione per le condizioni di Ibrahimovic: potrebbe slittare ancora il suo rientro

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, dunque: “Il rientro di Zlatan Ibrahimovic è più lontano: niente Lazio, difficile la Sampdoria. Ha lavorato ancora a parte in palestra. Il problema al tendine, giudicato di poco conto dopo la sostituzione alla mezz’ora di Milan-Juve, si è rivelato sempre più serio. Ogni giorno che passa non è un giorno in meno al ritorno in campo, ma l’occasione per aggiornare le valutazioni e, in questo caso, spostare un po’ più in là la data del rientro”.

Ibrahimovic quindi non ci sarà con ogni probabilità nella gara di mercoledì 9 febbraio in Coppa Italia contro la Lazio, ma probabilmente non sarà presente neppure nel match di campionato di domenica 13 febbraio contro la Sampdoria a San Siro. Le valutazioni continueranno ad essere fatte volta per volta, ma Pioli spera di recuperarlo non troppo in là con i tempi.