“Non c’è spazio, è impossibile”: Juve, Vlahovic non basta e arriva sentenza

La Juve ha ritrovato la vittoria allo Stadium contro il Verona: nonostante ciò il pensiero del giornalista non lascia scampo ad Allegri

La Juventus, nella serata di ieri all’Allianz Stadium, ha ritrovato la vittoria contro il Verona. A segno sono andati i nuovi arrivati. A Vlahovic sono bastati 13′ e un’invenzione di Dybala, mentre Zakaria ha messo il proprio sigillo alla gara nel secondo tempo.

I bianconeri hanno, grazie ai tre punti conquistati ieri, riagganciato e superato l’Atalanta (attualmente con una partita in meno), contro cui giocheranno nella 25esima giornata di Serie A. I nuovi arrivati hanno fatto esplodere di gioia lo Stadium. La Juventus non si è quindi lasciata sfuggire la possibilità di ritrovare la vittoria contro un Verona colpito da diverse defezioni (Caprari, Faraoni e Simeone su tutti).

Massimiliano Allegri ha ripreso il quarto posto e ora è questo il percorso da continuare a seguire per il resto della stagione. Il giornalista Mario Sconcerti, però, questa mattina ha tracciato un’approfondita disamina della gara di ieri, analisi la sua che non ha ‘lasciato scampo’ al tecnico bianconero.

Juve, Sconcerti con non ha dubbi: “Resta comunque lontana dalla vetta”

Il giornalista Mario Sconcerti, dunque, questa mattina ha rilasciato una sua disamina del match giocato ieri allo Stadium sulle pagine del ‘Corriere della Sera’. Secondo lui: “Con Vlahovic è una Juventus più vicina alle idee tattiche di Allegri ma comunque lontana dalla vetta della classifica. Non c’è spazio per recuperare l’Inter, anche se dal 5 novembre i bianconeri vanno alla stessa velocità di Inzaghi”.

Per Sconcerti, quindi, non ci sono dubbi sul fatto che la figura di Vlahovic faccia la differenza in zona offensiva. Con il serbo la Juve si avvicina alle idee di Allegri e sia Dybala sia Morata riescono a muoversi meglio nella zona d’attacco, rispetto a quanto fatto vedere fino a questo momento. Tuttavia, secondo il giornalista, non ci sarebbe spazio per recuperare la vetta della classifica.