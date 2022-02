Napoli, trattativa a sorpresa per il big: spuntano le cifre

De Laurentiis è disposto a un grande passo per il Napoli dopo l’addio di Lorenzo Insigne: maxi rinnovo per uno dei veterani della rosa.

Il Napoli può contare con un altro capitano campione. Dopo Lorenzo Insigne, vincitore di Euro2020 con la Nazionale italiana, è stata la volta di Kalidou Koulibaly. Il difensore è diventato campione d’Africa dopo aver trionfato nella coppa continentale contro l’Egitto. La gara è terminata ai rigori e il primo della serie per il Senegal l’ha messo a segno proprio il calciatore azzurro.

Un’altra dimostrazione del grande livello che ha raggiunto Koulibaly in carriera sia per le doti da calciatore che per il livello di leadership.

Una condizione che convince ancora di più il Napoli a rinnovare il contratto, alla luce anche dell’addio a fine stagione di Insigne, simbolo della squadra ormai da un decennio.

Napoli, De Laurentiis propone un maxi rinnovo a Koulibaly

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della ‘RAI’, i colloqui tra il Napoli e l’entourage del calciatore sono già stati avviati. De Laurentiis, infatti, punta ancora molto per la sua squadra sul difensore senegalese e per lui è disposto a fare un’eccezione alla nuova direttiva di abbassamento del tetto ingaggio: il Napoli pare abbia proposto a Koulibaly 5 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, oltre bonus aggiuntivi.

Per concludere la trattativa saranno necessari ancora altri colloqui e d’altronde il Napoli non ha fretta: la decisione del calciatore è disposto ad aspettarla entro giugno. Probabile, infatti, che Koulibaly voglia anche capire insieme all’entourage la portata di altre offerte come quelle dalla Premier League alla Bundesliga, economicamente più importanti. Tuttavia, il legame tra il calciatore e la piazza è molto forte e ciò dovrebbe spingerlo alla permanenza.