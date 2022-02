Salernitana, un super Verdi non basta: lo Spezia porta a casa il pareggio

Match entusiasmante all’Arechi di Salerno: al triplice fischio, la sfida salvezza tra Salernitana e Spezia termina 2-2

Con il Cagliari e le altre che spingono e scappano, per Salernitana e Spezia era obbligatori puntare al punteggio pieno. Soprattutto per i granata, rinfrancati dal mercato ma costretti all’impresa per conservare un posto in Serie A.

Chi si aspettava, però, una partita chiusa e guardinga, si è dovuto subito ricredere. Dopo i primi trenta minuti di gioco, il risultato è già sul 2-2. Lo spettacolo a Salerno non è mancato, in particolare nella prima frazione di gioco.

Da una parte la doppietta di Simone Verdi, che si è presentato al pubblico dell’Arechi con due punizioni stellari. Dall’altra due rigori (entrambi segnalati dal VAR e trasformati da Manaj e Verde) che rimontano per lo Spezia i momentanei vantaggi della Salernitana.

Salernitana-Spezia, secondo tempo dove il pallone è pesato troppo

Tuttavia, nel secondo tempo, l’unica cosa a non calare è stato il vento che, stasera, ha soffiato fortissimo sull’Arechi. Sia la Salernitana che lo Spezia hanno abbassato i giri del proprio motore in maniera graduale, complice anche la stanchezza ed il peso della partita.

Certo, non sono mancate le occasioni: le più grosse per i padroni di casa sui piedi di Kastanos, che nel corso del secondo tempo ha fallito due volte l’appuntamento con il 3-2. Per i liguri, invece, la punizione al 76′ di Manaj ha fatto gelare il sangue della panchina e degli spalti granata.

Nei minuti finali di partita, la partita è stata più confusionaria e accesa. Confusione che ha portato la gara a congelarsi sul 2-2 anche nel corso dei minuti finali. Un pareggio (ed un punto) che non fa molto contenta la Salernitana, mentre fa respirare un po’ di più lo Spezia, ancora a distanza di sicurezza dalle zone caldissime di classifica.

Inter 53*, Napoli 53, Milan 52, Juventus 45, Atalanta 43*, Lazio 39, Roma 39, Fiorentina 36*, Verona 33, Torino 32**, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28*, Udinese 27*, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia 18*, Genoa 14, Salernitana 11*

*una partita in meno