“Domani le visite”: Serie A, che colpo a parametro a zero

Un trequartista è pronto a tornare in Italia a distanza di sette anni: lo svincolato firmerà domani per il nuovo club dopo le visite mediche

L’infortunio al legamento crociato di Manolo Gabbiadini ha convinto la Sampdoria ad intervenire sul mercato degli svincolati. Marco Giampaolo già da domani potrà abbracciare il nuovo acquisto.

I blucerchiati hanno confermato il grave infortunio di Gabbiadini dopo che in mattinata l’attaccante si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Sampdoria, Giovinco visite mediche e poi subito in campo agli ordini di Marco Giampaolo

La Sampdoria ha chiuso in poche ore l’operazione Sebastian Giovinco. Il fantasista, dopo la separazione dall’Al-Hilal, era svincolato ed aspettava la chiamata giusta per rientrare in Italia. Si è materializzata nelle ultime ore e così si è messo subito in viaggio dal Toronto. In Canada si era recato per allenarsi con la sua ex squadra. Dopo il lungo viaggio e l’arrivo a Milano Malpensa, riferisce ‘Gianluca Di Marzio’, ha proseguito la sua rotta per Genova, arrivando alle 20.20.

Domani, Giovinco svolgerà le visite mediche e poi metterà la firma sul contratto che lo legherà alla Sampdoria fino al termine della stagione. Mercoledì dovrebbe poi effettuare il suo primo allenamento con i blucerchiati.

Giovinco ha lasciato la Serie A nel 2015, anche allora era febbraio. In quel caso, lasciò la Juventus per accasarsi al Toronto con il quale firmò un contratto milionario. Nel 2019, poi, lasciò la Mls per un nuovo viaggio esotico, all’Al-Hilal, in Arabia Saudita. Da quest’ultimo club si è svincolato ad agosto scorso. Sei mesi più tardi, ora la ‘Formica Atomica’ è pronto a riprendere il discorso interrotto con l’Italia.