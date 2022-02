Tegola Gabbiadini, non solo Giovinco: per la Samp anche due suggestioni

L’infortunio di Gabbiadini tiene banco in casa Sampdoria. Si parla dell’arrivo di Giovinco ma anche due suggestioni.

Non ci sono buone notizie in casa Sampdoria. Se è vero che la squadra ha ritrovato il sorriso grazie alla larga vittoria contro il Sassuolo (4-0) è anche vero che proprio in occasione della partita giocata contro i ragazzi di Dionisi è emerso un infortunio molto grave, che potrebbe rivelarsi una tegola pesantissima. Il giocatore in questione è ovviamente Manolo Gabbiadini, uscito malconcio proprio nel primo tempo della gara di Marassi.

In queste ore si stanno svolgendo gli accertamenti, e ci prepariamo ad accogliere il responso che secondo alcuni dovrebbe essere particolarmente pesante. Si teme, infatti, la rottura del legamento crociato e dunque stagione finita. Un problema serio per il giocatore cosi come per tutta la Sampdoria, che andrebbe a perdere un elemento che bene ha fatto nel corso della stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria, Giovinco ed altri due nomi per sostituire Gabbiadini

La Sampdoria si guarda intorno. L’infortunio di Gabbiadini rimette tutto in discussione, ed ovviamente la società sta valutando dei profili dal mercato degli svincolati, in grado di poter dare un supporto a Marco Giampaolo da qui alla fine della stagione. Il nome più accreditato in queste ore è quello di Sebastian Giovinco – come riportato ieri da Sky Sport -, che sarebbe in cima alla lista. Ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il mercato fa esultare Allegri: Verona battuto e rivali avvisate

Secondo quanto riportato dal ‘Secolo XIX’, infatti, ci sarebbero anche altri due nomi finiti nel mirino della Samp e che potrebbero essere utili alla causa. Da un lato Diego Costa, ancora lui, che dunque avrebbe un’altra opportunità di sbarcare in Italia dopo l’ipotesi Salernitana. E poi c’è anche il nome di Graziano Pellè, che già lo scorso anno si accasò a Parma a gennaio. Resta, però, quello di Giovinco il profilo più accreditato.