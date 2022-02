“Con Lukaku…”: Inter, la provocazione in diretta fa discutere i tifosi

Un’assenza in particolare è stata ritenuta determinante nella sconfitta dell’Inter contro il Milan dal giornalista di Sky Sport De Grandis

Il successo del Milan nel derby ha riportato con i piedi per terra l’Inter. La formazione di Simone Inzaghi sabato pomeriggio è passata in vantaggio ma poi ha subito il ritorno dei rossoneri che nel finale, con una doppietta di Olivier Giroud in tre minuti, hanno ribaltato il match e fatto esplodere di gioia la sponda milanista di Milano.

Per Luciano Spalletti, malgrado ciò non sono soltanto pacche sulle spalle. Il tecnico di Certaldo in queste ore ha ricevuto pure delle critiche da un ex calciatore che ha contestato pubblicamente alcune scelte dell’allenatore partenopeo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Se ci fosse stato Lukaku, l’Inter avrebbe vinto con tre gol di scarto”: De Grandis sicuro sul derby di Milano

Il giornalista di ‘Sky Sport’ Stefano De Grandis, dagli studi dell’emittente satellitare, è tornato sul derby di sabato pomeriggio tra Inter e Milan. Il commentatore ha individuato le ‘ragioni’ della sconfitta dei nerazzurri. Secondo lui sarebbero concentrate nella partenza avvenuta in estate: “Se ci fosse stato Lukaku, l’Inter avrebbe vinto la partita con tre reti di scarto. L’attaccante belga infatti avrebbe potuto sfruttare gli spazi concessi dal Milan dopo essere passato in svantaggio”.

De Grandis ha poi allargato il suo discorso: “Ai nerazzurri è mancata la capacità di chiudere la partita durante i minuti in cui il risultato è rimasto in bilico. Non me la sento comunque di gridare l’allarme poiché per 70 minuti la squadra di Simone Inzaghi ha giocato meglio del Milan. Ha dimostrato di essere una formazione di livello superiore e questo alla lunga conta molto. I cambi del tecnico però sono opinabili. Perisic e Calhanoglu sarebbero dovuti restare in campo”.

LEGGI ANCHE >>> “Il migliore dopo Donnarumma”: caos azzurri, arriva la sentenza sul titolare

L’ultima squadra rimediata in campionato dai nerazzurri era quella con la Lazio di metà ottobre. In quella circostanza, l’Inter è stata piegata per 3-1 dai biancocelesti. Da allora, la formazione di Simone Inzaghi ha accumulato undici vittorie e tre pareggi prima della sconfitta di sabato.