“Meglio di Haaland e Lewandowski”: dalla Germania arriva la sentenza

“Altro che Haaland”: fanno discutere in Germania le parole di un ex Nazionale su un colpo di mercato annunciato nella giornata di ieri.

Un grande colpo, migliore di quelli che ai tempi hanno riguardato bomber epocali come Erling Haaland e Robert Lewandowski. Parole forti, che probabilmente porterebbero qualsiasi appassionato a pensare a un colpo da copertina, capace di scrivere la storia.

Da calciatore carismatica mezzala di forza e di sostanza, dotato di enorme personalità e capace di indossare le maglie di Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City, oltre a quella della Germania, Dietmar Hamann è uno che di calcio ne ha visto e certo ne capisce.

Forse devono quindi essere interpretate le parole che ha detto a Sky Deutschland, quando intervistato su una delle ultime notizie di calciomercato relative alla Bundesliga ha rilasciato dichiarazioni altisonanti che hanno fatto molto parlare. L’ex centrocampista tedesco ha infatti tirato in ballo nomi importantissimi, veri e propri mostri sacri del calcio tedesco degli ultimi anni.

L’oggetto? Uno dei tanti trasferimenti che da sempre intercorrono tra il Bayern Monaco, che ormai da anni domina la Bundesliga senza avere rivali, e gli storici rivali del Borussia Dortmund. Che di solito finiscono con il cedere i propri pezzi pregiati ai bavaresi ma che stavolta hanno spinto una stella avversaria a compiere il percorso inverso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Germania, per Hamann “Süle colpo migliore di Haaland”

Il trasferimento oggetto della discussione è quello di Niklas Süle, roccioso difensore di 26 anni nel giro della Nazionale che dopo essersi trasferito al Bayern Monaco nel 2017 lo lascerà in estate a parametro zero per indossare la casacca del Borussia Dortmund.

Un vero e proprio colpo, niente da dire. Sia per le modalità con cui è arrivato sia per lo spessore del giocatore, che comunque in Bavaria ha faticato a trovare continuità di utilizzo. Certo un nome che può spostare gli equilibri, ma per cui Hamann forse ha mostrato fin troppo entusiasmo arrivando a definire il colpo di mercato “il migliore fatto dal dal Borussia negli ultimi 10 anni”.

Affermazioni che sono state seguite da altre, altrettanto forti: “Negli ultimi anni si sono presi giocatori come Lewandowski e Haaland, ma questo è di un’altra categoria. Migliorerà la squadra con la sua sola presenza, chi giocherà al suo fianco diventerà migliore di un 3 o 4%” ha detto Hamann. Affermando poi di non capire le parole di Rumenigge.

LEGGI ANCHE>>>“Sì, ho firmato”: Serie A, ecco l’annuncio. Arriverà a parametro zero

La leggenda del calcio tedesco ha infatti definito Süle, che ha annunciato la sua prossima destinazione ieri, “un giocatore utile”. Una definizione che Hamann non condivide: “È un grande giocatore, e quanto successo è una vera e propria sconfitta sportiva per il Bayern.”