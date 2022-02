“Sì, ho firmato”: Serie A, ecco l’annuncio. Arriverà a parametro zero

Nonostante la chiusura del mercato la Serie A registra ancora qualche colpo: l’ultimo in ordine di tempo è un nome che certo farà parlare.

Il calciomercato invernale si è concluso come da programma lo scorso 31 gennaio, con molte squadre impegnate fino all’ultimo a cercare i rinforzi necessari per inseguire i rispettivi obiettivi stagionali. Una sessione che ha regalato colpi davvero molto importanti, con le ciliegine degli arrivi di Vlahovic e Zakaria alla Juventus e di Gosens all’Inter campione d’Italia in carica.

Anche con la chiusura delle trattative, però, è rimasta una finestra – tutt’ora aperta – che permette l’ingaggio dei calciatori svincolati. Ed è proprio in questo periodo che sono arrivati alcuni colpi magari non così eclatanti ma che potrebbero cambiare i destini della stagione.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda un giocatore che ritrova la Serie A a distanza di ben 7 anni. E che promette di avere ancora molto da dire. Si tratta di Sebastian Giovinco, fresco di ingaggio con la Sampdoria e pronto a rimettersi in gioco dopo essere rimasto fermo dallo scorso agosto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dopo 7 anni Giovinco torna in Serie A

Talento tecnicamente indiscutibile, Giovinco ha lasciato l’Italia nel gennaio del 2015, quando ha accettato la ricchissima offerta del Toronto FC impegnato nella Major League Soccer. Una scelta che lo ha trasformato in una delle stelle del campionato nord-americano, pur chiudendogli le porte della Nazionale.

Protagonista con il club canadese per quattro stagioni, in cui ha segnato 83 reti in 142 partite vincendo 3 Canadian Championship e la MLS 2017, la “Formica Atomica” si è successivamente trasferito nel gennaio 2019 agli arabi dell’Al-Hilal. Tre anni più tardi ecco il ritorno in Serie A.

Il classe 1987 ha svolto oggi le visite mediche con la Sampdoria, annunciando di aver raggiunto un accordo con il club ligure fino a fine stagione ed esprimendo tutta la sua felicità: “Non vedo l’ora di fare il primo allenamento. Sono felicissimo per la firma e per il ritorno in A” ha dichiarato, come riportato da Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE>>>“Arroganti…”: il Derby continua a bruciare, c’è la frecciata all’Inter

Arrivato per prendere il posto di Gabbiadini, fuori fino a fine stagione dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Sassuolo, Giovinco ha compiuto da poco 35 anni. Cresciuto nella Juventus, in Italia ha indossato anche le maglie di Empoli e Parma.