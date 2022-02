Esonero e ribaltone, colpo di scena: il nuovo allenatore spiazza tutti

Incredibile ribaltone in Serie B: potrebbe saltare un esonero dopo che il sostituto si è tirato indietro in seguito alle proteste dei tifosi.

Nel calcio si abusa spesso del termine “progetto”, soprattutto ad alti livelli quando nonostante le migliori intenzioni tutto può cambiare nel giro di poche settimane. In un mondo sempre più frenetico e legato ai risultati a breve termine è davvero difficile seguire coerentemente i piani senza farsi condizionare da quello che accade nell’immediato.

Se un tempo poteva succedere infatti che un club e un allenatore andassero avanti per anni, se non addirittura per decenni – emblematiche le storie di Sir Alex Ferguson con il Manchester United, Arsene Wenger con l’Arsenal e Guy Roux con l’Auxerre – oggi questa possibilità si verifica sempre più raramente.

Massimo Cellino è sempre stato un presidente vulcanico, pronto a fare e disfare un progetto alle prime incertezze e incomprensioni. Lo è stato nella sua ventennale esperienza a Cagliari, in cui ha cambiato per ben 36 volte guida tecnica, e si sta confermando tale anche da quando è il presidente del Brescia.

La dimostrazione è arrivata domenica scorsa, quando con la squadra al 3° posto in classifica ha esonerato mister Filippo Inzaghi dopo il pareggio sul campo del Cosenza. Chiamando immediatamente al suo posto l’uruguaiano Diego Lopez, già sulla panchina delle Rondinelle in due distinte occasioni nel 2020.

Brescia, Inzaghi può tornare dopo l’esonero

Stavolta però qualcosa è andato storto nei piani del numero uno del Brescia. Perché Lopez, che oggi avrebbe dovuto dirigere il suo primo allenamento, ha deciso di rinunciare all’incarico dopo aver registrato la dura contestazione da parte della tifoseria.

A riportare la notizia la Gazzetta dello Sport, che apre a questo punto al possibile ribaltone: Filippo Inzaghi tornerebbe dopo appena due giorni al proprio posto, pronto a riprendere il lavoro interrotto solo momentaneamente e finalizzato a riportare il Brescia in massima serie.

Di certo ne sapremo di più nel pomeriggio, dato che alle 16,30 – quindi tra pochissimi minuti – il club ha annunciato una conferenza stampa del ds Francesco Marroccu che potrebbe fare luce sulla vicenda. E chiarire chi sarà il prossimo allenatore del Brescia.