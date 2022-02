Clamoroso Inter: ufficiale, batosta per il top. Squalificato anche Inzaghi

Arriva il responso del Giudice Sportivo dopo il nervoso finale del derby. Per i tifosi dell’Inter una pessima notizia in vista del Napoli.

Il derby di Milano continua a lasciare strascichi anche dopo diversi giorni dal triplice fischio. Una delle situazioni che stavano tenendo i tifosi nerazzurri col fiato sospeso, in quanto sotto la lente del Giudice Sportivo, era quella legata a Lautaro Martinez e la suo presunto sputo ai danni di Theo Hernandez.

Secondo alcune immagini in verità ben poco chiare l’attaccante dell’Inter avrebbe sputato verso l’esterno del Milan in risposta ad una ‘provocazione’ di quest’ultimo verso i tifosi nerazzurri al momento della sua uscita dal campo causa. Qualora le immagini avessero confermato lo sputo l’attaccante argentino avrebbe certamente rischiato di saltare il big match contro il Napoli.

Per Lautaro Martinez arriva invece una sanzione molto soft. Il Giudice Sportivo, per la felicità dei tifosi nerazzurri, ha infatti comminato solo una multa di 10mila euro. L’attaccante se la cava quindi solo con una sanzione pecuniaria e sarà arruolabile per il Napoli.

Inter, la decisione del Giudice Sportivo su Inzaghi e Bastoni

Peggio è invece andata al tecnico Simone Inzaghi il quale invece dovrà scontare una giornata di squalifica, ma soprattutto al difensore Alessandro Bastoni che invece ne dovrà scontare due di giornate.

Anche i due infatti erano stati protagonisti, a quanto pare in misura maggiore rispetto a Lautaro, del controverso finale di derby. In poche parole per il big match Scudetto tra l’Inter e il Napoli i nerazzurri dovranno fare a meno del loro allenatore e di Bastoni, mentre potranno regolarmente schierare in campo Lautaro Martinez.