Roma, guai per Mourinho: infortunio per uno dei titolari

Brutte notizie per Mourinho dal prato di San Siro. Si è fatto male uno dei titolare durante la partita tra la sua Roma e l’Inter.

Un ritorno esaltante, quello di Josè Mourinho in quel si San Siro. Non tanto per il risultato, che vede all’inizio della ripresa avanti l’Inter per 1-0 grazie alla rete di Edin Dzeko. Ma soprattutto per quella che è stata l’accoglienza del pubblico nerazzurro, che ha riservato all’allenatore portoghese applausi e cori. “Ben tornato a casa Josè”, lo striscione comparso dalla curva Nord ed ovviamente dedicato all’ex tecnico che ha fatto sognare i nerazzurri con la conquista del triplete.

Poi la partita, che vede una Roma affrontare a denti stretti l’Inter. Entrambe le squadre hanno proprio la Coppa Italia come obiettivo importante per la stagione. Alla squadra capitolina serve un segnale, che possa anche essere di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Ma dal prato di San Siro non arrivano buone notizie per i giallorossi.

Roma, Ibanez non ce la fa: Mourinho costretto al cambio

Nel primo tempo ci sono state le prime avvisaglie di quello che si è poi trasformato in un vero e proprio infortunio. Roger Ibanez è rimasto in campo nella prima parte di partita, nonostante un problema fisico che poteva presagire il cambio. Dopo l’intervallo, il giocatore si è presentato sul rettangolo di gioco provando a stringere i denti. Ma i segnali non sono stati positivi.

Cosi Mourinho è stato costretto ad affidarsi cambio, con Ibanez infortunato. Al suo posto dentro Kumbulla. Una sostituzione sfruttata ed un problema in più per Mourinho, costretto ad affidarsi al difensore kosovaro. Da capire, adesso, quella che è la vera entità del problema di Ibanez.