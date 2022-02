Juventus, brutte notizie in arrivo: l’ufficialità gela Agnelli e Allegri

In questi minuti la Juventus ha diramato un comunicato che potrebbe cambiare i piani di Massimiliano Allegri.

Dopo un super mercato di gennaio con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, si respira un’aria decisamente diversa in casa juventina. I bianconeri,infatti, hanno battuto domenica sera 2-0 il Verona dell’ex Tudor proprio grazie alle reti dei due nuovi arrivati alla corte di Massimiliano Allegri.

La Juventus adesso è quarta in campionato con due punti di vantaggio sull’Atalanta di Gasperini che, però, ha ancora una gara in meno. I bergamaschi stanno vivendo un periodo decisamente opposto rispetto alla ‘Vecchia Signora’, considerando sia la sconfitta interna contro il Cagliari che le tante assenze.

A peggiorare la situazione tra le fila dell’Atalanta c’è anche l’ennesimo infortunio di Duvan Zapata, che corre il rischio di tornare in campo direttamente il prossimo anno. Sulle condizioni del colombiano si attendono degli aggiornamenti in giornata. Domenica prossima si sfideranno proprio la squadra di Gasperini e la Juventus, in un scontro diretto che dirà molto sul prosieguo della stagione per entrambe le squadre.

Juventus, lesione di basso grado al polpaccio sinistro per Giorgio Chiellini

Non solo l’Atalanta, ma anche la Juventus è alle prese con un infortunio di un giocatore fondamentale per i suoi equilibri. Il club bianconero, infatti, ha diramato un comunicato sulle condizioni di Giorgio Chiellini: “Il calciatore si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado del polpaccio sinistro”.

Chiellini si è infortunato contro il Verona ed è stato lo stesso difensore centrale a chiedere il cambio. Il capitano della Juventus rischia di saltare i prossimi impegni: Sassuolo in Coppa Italia, Atalanta e Torino in campionato, e la gara di andata dell’ottavo di finale di Champions League contro il Villarreal.