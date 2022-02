Scudetto Juventus, il colpo di scena: “Devono fare questo”

La Juventus è ripartita con una grande vittoria contro il Verona: ora bisogna lavorare per arrivare più lontano possibile, anche pensando allo Scudetto

La Juventus ha ottenuto un’importante vittoria all’Allianz Stadium contro il Verona. Ripartire, dopo la sosta, guadagnando i tre punti era fondamentale e i bianconeri hanno perciò raggiunto l’obiettivo. Le operazioni condotte sul mercato di gennaio hanno già portato i loro frutti.

Da un lato Dusan Vlahovic, dall’altro Denis Zakaria: entrambi arrivati a gennaio ed entrambi andati a segno contro l’Hellas sotto gli occhi dei tifosi bianconeri in festa. Massimiliano Allegri ha sempre parlato di quarto posto e quindi di qualificazione in Champions per questa stagione. Ma adesso la Juve sembrerebbe ambire a qualcosa di più.

Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, la squadra bianconera ora potrebbe e dovrebbe lottare per lo scudetto. Porsi un traguardo più ambizioso, nonostante l’attuale posizione in classifica, potrebbe dare uno stimolo in più ai calciatori per giocare da qui alla fine al 100%. Magari sperando anche in un rallentamento delle squadre che precedono.

Juventus, l’obiettivo ora può essere lo Scudetto: la lotta per la vetta è aperta

Il discorso relativo al percorso dei bianconeri da qui alla fine è chiaro. Come si legge sulle pagine di ‘Tuttosport’: “La Juventus, cavalcando l’elettrica euforia di queste settimane, può anzi deve pensare allo scudetto, nonostante il calcolo delle probabilità offra uno specchio insaponato sul quale arrampicarsi. Puntare alla vetta aiuta a non distrarsi e la Juventus non si può più permettere distrazioni se vuole conquistare la qualificazione alla prossima Champions League”.

La Juventus ha sicuramente avuto un inizio di stagione non semplice. Le sconfitte subite contro Empoli, Sassuolo e Verona non hanno aiutato l’umore dei giocatori. I pochi gol segnati nella prima parte di campionato, inoltre, non hanno migliorato la situazione. Ecco perché la società si è mossa con forza sul mercato, prendendo sia Vlahovic che Zakaria. Mosse che hanno sicuramente dato e stanno dando ragione ai vertici della Vecchia Signora.