“Basta! Non torno in nazionale”: l’annuncio che gela i tifosi

I tifosi non potranno più contare sul loro idolo, che ha annunciato con una dichiarazione clamorosa l’addio alla nazionale

La nazionale è spesso il massimo a cui un calciatore può aspirare nella propria carriera. Rappresentare il proprio Paese nelle maggiori competizioni, è probabilmente uno dei piaceri più elevati per un giocatore. Non tutti, però, sono dello stesso avviso. A volte possono capitare degli scontri: con lo spogliatoio, con i tifosi, ma anche con il commissario tecnico. Scontri che possono penalizzare la propria esperienza in nazionale.

E’ il caso, per esempio, di Hakim Ziyech. Il talento del Chelsea, acquistato qualche anno fa dall’Ajax per circa 40 milioni di euro, con Tuchel è riuscito a vincere anche la Champions League. Malgrado non sia stato un titolarissimo dei Blues, un onore per tutto il mondo legato al Marocco. E la polemica è nata proprio con la nazionale marocchina, per il quale Ziyech ha giocato anche il Mondiale 2018, ma non l’ultima Coppa d’Africa.

Ziyech lascia la nazionale del Marocco

Hakim Ziyech, trequartista del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i dissidi col ct Halilhodzic: “Non tornerò in nazionale, è la mia decisione definitiva. Mi concentrerò solo sul mio club. Sono deluso, chi non lo sarebbe? E’ lui che prende decisioni e devo rispettarle. Mi dispiace per i tifosi, li capisco. Ma per me ormai è chiaro che non tornerò più in nazionale”. Una notizia che lascia di stucco tutti i sostenitori del Marocco. Anche perché Ziyech è un idolo per i tifosi.

Vahid Halihodzic, ct del Marocco, ha reso noto che Ziyech non è stato convocato perché avrebbe rotto gli equilibri dello spogliatoio. Frasi che non hanno fatto di certo piacere al giocatore, che evidentemente non l’ha presa bene.