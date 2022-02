“Non c’è comunicazione”: PSG, il campione italiano si sfoga e spiazza

Il campione italiano si racconta in un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’: oltre che del PSG, ha parlato anche del rapporto con gli arbitri

Il campione italiano, vincitore con la Nazionale Italiana degli Euro2020, momento speciale che ogni azzurro ricorda, si è raccontato ai microfoni de ‘L’Equipe’. Il centrocampista è approdato in Francia, al PSG, nel 2012 e da allora non è più andato via.

Marco Verratti, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘L’Equipe’, ha esordito dichiarando: “A volte la gente pensa che io sia pazzo”. Il suo carattere esuberante e pronto ad accogliere le sfide che di volta in volta gli si presentano davanti, ha fatto sì che le persone e i tifosi si facessero un’idea abbastanza precisa di lui e della sua tenacia.

Il centrocampista, nato e cresciuto calcisticamente al Pescara, è uno dei leader indiscussi del Paris Saint-Germain dove gioca da ormai ben 10 anni. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2024 ma Verratti ha fatto della Francia la sua seconda casa. Unica nota stonata, secondo lui, della Ligue 1? Il suo rapporto con gli arbitri.

PSG, Verratti parla senza veli del suo rapporto con gli arbitri in Ligue 1: “È incredibile, con loro ho solo discusso”

Marco Verratti ha perciò parlato così, nell’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’, del suo rapporto con i direttori di gara francesi: “Io mi rimprovero a volte. Quando perdo una palla, mi prendo le mie responsabilità. Perché quando l’arbitro sbaglia qualcosa, non può dire ‘ho sbagliato’? Perché in tre partite ho commesso tre falli e preso tre cartellini gialli? È incredibile! Ho una media di falli-cartellini del 100%: un fallo, un cartellino giallo”.

Verratti ha poi voluto fare il raffronto con gli arbitri incontrati in competizioni europee: “C’è mancanza di comunicazione. Ho rapporti più normali con gli arbitri di Champions o quando vado in Nazionale. Con loro si riesce a comunicare. Con gli arbitri francesi ho solo discusso. Ad oggi è un rapporto impossibile: non ce la possiamo fare. È come il nord e il sud”.