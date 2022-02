Conte, frenata su Kulusevski e Bentancur: l’annuncio in conferenza

L’allenatore del Tottenham Antonio Conte frena su Kulusevski e Bentancur, appena acquistati da Fabio Paratici

Ha fatto molto discutere il calciomercato invernale della Serie A. Alla Juventus è arrivato un fenomeno come Dusan Vlahovic, per oltre 70 milioni di euro. I tifosi della Fiorentina se la sono presa con Commisso, che non voleva perdere il centravanti in scadenza. D’altra parte, sono state anche alcune cessioni a permettere ai bianconeri di investire sul serbo e su Zakaria. Non solo l’addio di Ramsey, ma soprattutto quello di Kulusevski e Bentancur.

Kulusevski e Bentancur non rientravano nei piani di Massimiliano Allegri per il futuro. Nelle ultime due stagioni non si sono dimostrati all’altezza e così è arrivata la cessione al Tottenham. Ci ha pensato il ds Paratici a dare un po’ di respiro alle casse della Juventus. In totale, tra prestito e obbligo di riscatto, i bianconeri incasseranno quasi 70 milioni. Ovvero la cifra spesa per acquistare Vlahovic.

Conte parla degli acquisti di Bentancur e Kulusevski

Di seguito, le parole in conferenza stampa di Antonio Conte: “Bentancur e Kulusevski stanno lavorando molto bene. Sono contento, perché stanno assimilando l’idea del nostro gioco. Hanno bisogno di un po’ di tempo, devono trovare la giusta amalgama per capire come giochiamo in attacco e in difesa, ma sono felice perché posso contare su di loro”. L’ex allenatore della Juve potrà dunque contare su dei nuovi rinforzi, nonostante il Tottenham sia una signora squadra soprattutto dalla trequarti in su.

Sarà interessante capire come si adatteranno i due ai ritmi della Premier League. Bentancur alla Juventus non si è dimostrato un fulmine di guerra, mentre Kulusevski potrebbe avere difficoltà giocando dentro il campo piuttosto che sull’esterno. Proprio com’è capitato in Serie A.