Arthur, Rabiot o Locatelli: ora Allegri stravolge la Juve

Arthur o Rabiot: chi sarà titolare nel nuovo centrocampo della Juventus con il ritorno di Locatelli dalla squalifica? Allegri potrebbe stravolgere il centrocampo bianconero in vista del girone di ritorno

L’arrivo di Zakaria e il ritorno dalla squalifica di Locatelli potrebbero cambiare le gerarchie del centrocampo della Juventus in vista della seconda parte della stagione. Occhio anche alla scalata delle gerarchie da parte di Arthur e Rabiot.

Il ritorno di Locatelli, come già confermato dallo stesso Allegri nei giorni scorsi, permetterà alla Juventus di poter contare sulla grande qualità in mezzo al campo e di aumentare anche dal punto di vista del temperamento e della duttilità tattica.

Qualora Allegri dovesse confermare il nuovo 4-3-3, Locatelli potrebbe essere adattato nel ruolo di play-maker davanti alla difesa con Zakaria e Rabiot interni di centrocampo. In questo caso potrebbero essere Arthur e McKennie gli esclusi illustri. Allegri valuterà il da farsi nei prossimi giorni.

Arthur e Rabiot scalano le gerarchie: Allegri confermerà il 4-3-3?

Dopo l’ottimo successo contro il Verona, non è escluso che Allegri scelga di confermare il 4-3-3 con Zakaria e Rabiot interni di centrocampo per garantire forza fisica e dinamicità. Il centrocampista francese è apparso in ottima condizione, e non è escluso che Allegri lo confermi dal primo minuto.

Da valutare anche la candidatura di Arthur, il quale potrebbe contendere a Rabiot una maglia da titolare. Qualora Allegri dovesse confermare il brasiliano in cabina di regia, Locatelli prenderà il posto di Rabiot al fianco dell’ex Barcellona e di Zakaria.