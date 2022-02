Cagliari, torna Nandez e il nuovo ruolo di Pereiro: il piano di Mazzarri

L’ottimo stato di forma di Pereiro potrebbe spingere Mazzarri a valutare nuovi accorgimenti offensivi in vista della seconda parte della stagione. Massima attenzione anche all’imminente ritorno in campo di Nandez

Dopo la mancata cessione (passaggio sfumato alla Juventus), Nandez si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della seconda parte di campionato per cercare di trascinare il Cagliari verso la salvezza. Il centrocampista uruguaiano, in maniera professionale, è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per sposare al 100% la causa isolana.

Quattro mesi ancora insieme per poi valutare il da farsi a fine stagione in vista della prossima estate. Nandez potrebbe tornare subito a disposizione di Mazzarri e il tecnico è pronto a riabbracciarlo. Forza fisica e dinamismo: il centrocampo del Cagliari si arricchirà di una pedina fondamentale.

Non solo Nandez, Mazzarri potrà contare anche sull’esplosione totale di Pereiro, autentico trascinatore del Cagliari nelle ultime sfide di campionato, ma soprattutto nell’ultima sfida di a Bergamo contro l’Atalanta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pereiro cambia i piani di Mazzarri: nuova idea offensiva

Mazzarri potrebbe confermare Pereiro al fianco di Joao Pedro in vista della sfida della 25^ giornata contro l’Empoli. Considerando il recente infortuni di Pavoletti, l’attaccante uruguaiano si candida a un ruolo da titolare al fianco dell’attaccante brasiliano. Superata la concorrenza di Keita, appena ritornato dalla Coppa d’Africa.

LEGGI ANCHE >>> Scudetto Juventus, il colpo di scena: “Devono fare questo”

Pereiro titolare, ma non attenzione ai piani futuri. Con il ritorno a pieno regime di Pavoletti e Keita Balde, non è escluso che Mazzarri possa meditare su un possibile passaggio al 3-4-1-2 con Pereiro alle spalle di Joao Pedro e uno tra Pavoletti e Keita Balde.