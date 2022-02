“A breve…”: Marotta scatenato, ecco l’annuncio che fa sognare l’Inter

Novità importantissime in casa Inter: fumata bianca per il rinnovo del centrocampista, ora può sbloccarsi anche l’altra trattativa

Fumata bianca per il rinnovo del croato con l’Inter. Sembra essere ormai questione solo di ufficialità ma l’accordo sarebbe stato raggiunto. Come riferito in diretta su SerieANewsTv da Nicolò Schira ci sono novità importanti anche sull’altro croato presente in casa nerazzurra.

Tanto Marcelo Brozovic, quanto Ivan Perisic si stanno confermando giocatori fondamentali per l’Inter. Il progetto avviato da Antonio Conte è stato accolto e portato avanti da Simone Inzaghi, che non può sicuramente più fare a meno dei due croati.

Per Brozovic ormai si attende solo l’ufficialità della firma per il rinnovo di contratto, che Sto arriverà a breve. Per quanto riguarda Ivan Perisic, secondo quanto rivelato da Nicolò Schira sempre in diretta alla nostra SerieANewsTv, a breve potrebbero arrivare novità importanti sul futuro. Aumentano le possibilità che il giocatore resti all’Inter.

Calciomercato Inter, Schira rivela a SerieANewsTv: “A breve rinnovo di Brozovic, può sbloccare anche quello di Perisic”

Nicolò Schira, in diretta a SerieANewsTv, ha fatto sapere che: “Arriverà a breve la firma del rinnovo del suo fratello, non di latte ma comunque il suo gemello diverso, che è Marcelo Brozovic. Segnale che fa propendere Perisic al rinnovo. L’Inter si sta avvicinando alle sue richieste: chiede 6 milioni, 5 più uno di bonus totale 6 per tre anni. L’Inter ha fatto un’offerta per 4 milioni più 500mila euro di bonus per due anni”.

“Quindi la distanza – ha continuato Schira – non è ampissima. Sulla durata magari si può fare due anni con opzione per il terzo anno. Sulle cifre, se l’inter arriva a 4,5 e lui chiede 5 più bonus, si può fare un ultimo sforzo come è successo con Brozovic. Quest’ultimo, infatti, partiva da una richiesta di 8 milioni e alla fine firmerà sui 6/6,5 milioni più bonus. La sensazione è che si possa trovare la quadra”.