“Ci è sembrato un…”: caso Donnarumma, il Milan risponde con la frecciata

Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan la scorsa estate. Continua a tenere banco il modo in cui il portiere ha detto addio ai rossoneri.

Uno dei più dolorosi addii in casa Milan negli ultimi anni è stato quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, cresciuto nel club milanese, ha detto addio la scorsa estate, accasandosi al Psg dello sceicco Al Khelaifi.

Mesi dopo questo cambiamento il rapporto tra le parti non è dei migliori con i tifosi che non hanno perdonato al calciatore l’addio a parametro zero ed il Milan che ha ora cambiato strada con il francese Maignan.

Nelle ultime ore il portiere del club francese ha parlato ai microfoni della Gazzetta ed ha rivelato di esser rimasto deluso dal modo in cui la società gli ha detto addio. La risposta della società non è però tardata ad arrivare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma, il Milan risponde attraverso Massara

Il dirigente del Milan Frederic Massara, poco prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset commentando le parole di ‘Gigio’ e rispondendo in maniera secca e decisa all’estremo difensore della Nazionale azzurra:

LEGGI ANCHE >>> “Stagione finita”: Serie A, ancora brutte notizie per il big