“Non stava bene”: la rivelazione di Mourinho sorprende i tifosi

José Mourinho, al termina di Inter-Roma, ha rilasciato dichiarazioni che hanno sorpreso i tifosi nerazzurri: ecco la sua rivelazione

José Mourinho è tornato, nella serata di ieri, a San Siro per affrontare l’Inter. L’accoglienza da parte dei nerazzurri è stata senza dubbio calorosa, segno di una riconoscenza che non conosce rivalità. Più amaro, però, è stato il risultato ottenuto dalla sua Roma.

Il club giallorosso ha, infatti, perso la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi ha riscattato la sconfitta subita dal Milan e ha ottenuto l’accesso alla semifinale della competizione. A siglare i gol della gara sono stati l’ex del match Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

Il cileno è andato in gol nella ripresa con un gran tiro da fuori area piazzato all’incrocio dei pali con una precisione degna di nota. Imprendibile per Rui Patricio che non ha potuto far nulla per respingere la traiettoria di una palla disegnata a pennello dall’attaccante. Proprio di lui ha parlato perciò Mourinho nel post partita come riferito da ‘ESPN’.

Inter, Mourinho rivela un retroscena su Sanchez: “In Inghilterra non era felice, all’Inter si”

José Mourinho, al termine della gara giocata dalla Roma contro l’Inter, ha rivelato un retroscena riguardante il cileno: “Ho scambiato due parole prima del fischio di inizio con Alexis Sanchez. In Inghilterra non stava bene mentre all’Inter è felice. Ha segnato un gran gol, che ha cambiato l’indirizzo del match, anche se l’azione era viziata da gallo”.

Il momento vissuto dall’attaccante all’Inter è senza dubbio infatti felice e proficuo. Artefice del gol che ha portato, al 121′, i nerazzurri a vincere nella gara di Supercoppa italiana contro la Juventus, nella serata di ieri ha posto il suo sigillo nel match contro i giallorossi. Gol pesantissimi i suoi che regalano a Simone Inzaghi un’importantissima arma in più da utilizzare.