Juventus-Villarreal perde un top: c’è l’annuncio ufficiale

Novità per la Juventus in ottica Champions: il giocatore ha un problema muscolare, potrebbe non esserci contro i bianconeri

La Juventus continua a lavorare per ottenere risultati positivi in questa stagione non cominciata nel migliore dei modi. Procede la corsa in Serie A, così come quella in Champions League. Proprio per la competizione europea arriva una notizia che non ci si sarebbe aspettati.

La Juventus, dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, sembra aver ritrovato una nuova vitalità. Così come ha avuto modo di dimostrare nel corso della 24esima giornata di Serie A contro il Verona all’Allianz Stadium. Match in cui sono andati a segno proprio i nuovi arrivati.

Oltre al campionato (e ovviamente alla Coppa Italia), i bianconeri pensano anche alle prestazioni da tenere in Champions League. Massimiliano Allegri sta preparando al meglio anche i due match da giocare contro il Villarreal. L’andata ci sarà in trasferta il 22 febbraio, il ritorno si giocherà invece a Torino il 16 marzo. Proprio dall’ambiente spagnolo arriva una notizia inaspettata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Champions League, in dubbio la presenza di Moreno con il Villarreal contro la Juventus: c’è il comunicato

Come riferito, in via ufficiale dal Villarreal, tramite un comunicato: “Dopo i test effettuati su Gerard Moreno, è stato confermato il sovraccarico muscolare che si trascinava sul soleo della gamba destra. L’attaccante dovrà sottoporsi ad un trattamento specifico di riabilitazione e riadattamento. Il tempo di recupero dipenderà della sua evoluzione”.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, il suggerimento che Mancini non può ignorare: “É meglio di…”

Il problema muscolare riportato da Gerard Moreno, quindi, potrebbe mettere in dubbio la sua presenza all’Estadio de la Cerámica contro la Juventus. Per il club spagnolo sarebbe questa una perdita non di poco conto, considerando il fatto che il giocatore ha segnato fino ad ora 11 gol in 19 partite giocate tra tutte le competizioni.