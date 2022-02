Mondiali, il suggerimento che Mancini non può ignorare: “É meglio di…”

Roberto Mancini potrebbe avere un’arma in più in vista dei Mondiali in Qatar. A suggerire il nome a sorpresa, stavolta, è Antonio Cassano.

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha un solo obiettivo: superare Macedonia e Portogallo e portare l’Italia ai Mondiali in Qatar. La Nazionale non può più sbagliare: perdere di nuovo il treno che porta ai Mondiali segnerebbe una vera e propria disfatta per gli azzurri che, a quel punto, mancherebbero l’appuntamento per la seconda volta di fila. Sarebbe una vera e propria batosta che gli azzurri devono evitare a tutti i costi.

Per questo motivo le convocazioni di Mancini allo stage di Coverciano non sorprendono affatto. Il CT è chiamato a provarle tutto per evitare il peggio. A dare un nuovo suggerimento all’allenatore, stavolta, ci ha pensato Antonio Cassano.

Il suggerimento di Cassano a Mancini: “Sensi è meglio di Jorginho, Verratti e Locatelli”

Fantantonio, intervenuto ai taccuini de ‘Il Secolo XIX’, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Stefano Sensi, ultimo arrivato in casa Sampdoria. Ecco quanto dichiarato: “In questo momento è il centrocampista più forte a livello di idee e di qualità. E’ un calciatore sensazionale da top club. Già mi aveva colpito quando giocava nel Cesena. Al Sassuolo ed all’Inter, poi, è esploso”.

Poi prosegue: “Per me è meglio di Locatelli, di Jorginho e di Verratti. Se fossi in Mancini non avrei dubbi, punterei pesantemente su di lui. Deve assolutamente essere una colonna della Nazionale dei prossimi anni. L’unico suo punto debole, ad oggi, è il fisico. Gli infortuni l’hanno penalizzato molto”.