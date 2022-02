“Ha preso una botta”: Juventus, Allegri fa spaventare i tifosi

Allegri e la Juventus preparano la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo. Un top, però, è in dubbio: ha preso una botta.

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per preparare la rincorsa sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’obiettivo che non può assolutamente sfuggire è un piazzamento tra le prima quattro della classifica di Serie A per centrare la qualificazione in Champions League.

Per questo motivo Max Allegri è chiamato a spremere i suoi alla ricerca delle prestazioni migliori. Prestazioni che i nuovi arrivati Dusan Vlahovic e Denis Zakaria hanno già messo in mostra nell’ultimo turno contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. I nuovi acquisti si sono rivelati subito decisivi ed hanno già fatto impazzire i tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri in conferenza: infortunio Zakaria

Alla vigilia del match di Coppa Italia Juventus-Sassuolo, valido per i quarti di finale del torneo, Allegri si è presentato in conferenza stampa per analizzare il match in programma all’Allianz Stadium. Di seguito un estratto di quanto dichiarato nell’incontro con la stampa: “Dopo il Verona l’euforia è tornata alle stelle – ha dichiarato. L’entusiasmo va bene, ma non bisogna esagerare. Dobbiamo lavorare per raggiungere uno dei primi quattro posti in campionato. E poi dobbiamo andare avanti il più possibile nelle coppe. Va bene sognare, ma a me non piace tanto. Noi siamo ancora indietro in classifica, il nostro campionato da qui alla fine della stagione sarà con l’Atalanta”.

LEGGI ANCHE >>> “Si erano rotti le scatole”: Donnarumma, la confessione della bandiera del Milan

Poi prosegue: “Devo valutare se domani giocheranno di nuovo Dybala, Morata e Vlahovic nel tridente. Può essere che uno di loro resti fuori per fare spazio a Kaio Jorge dal primo minuto. Chiellini è out, Bernardeschi torna solo venerdì. Zakaria? Sta bene, ma ha preso una botta. Devo valutare chi partirà dal primo minuto”.