“Poteva andare al Sassuolo”: Juventus, rivelazione a sorpresa in conferenza

Sessione di mercato intensa per la Juventus, che nei giorni scorsi aveva definito una cessione al Sassuolo. La trattativa, però, è saltata.

È stata una vera e propria mini-rivoluzione quella effettuata dalla Juventus nel corso della sessione invernale del mercato. Il club, come noto, ha provveduto ad acquistare due big quali Dusan Vlahovic e Denis Zakaria mentre a salutare Torino sono stati Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey. Le cessioni, in totale, potevano diventare 4 ma poi l’operazione non è andata in porto.

Kaio Jorge, infatti, ha deciso di rimanere in bianconero nonostante il poco spazio fin qui ricevuto: appena 10 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 124 minuti trascorsi nel rettangolo di gioco. Diverse le squadre che, nelle scorse settimane, si erano fatte avanti per lui con l’obiettivo di prenderlo in prestito fino al termine della stagione.

Proposte che però non hanno convinto del tutto il giocatore, che adesso spera di poter avere più chance per mettersi in mostra. A confermarlo è stato oggi l’allenatore Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima sfida in Coppa Italia che vedrà la Vecchia Signora affrontare il Sassuolo: proprio una delle squadre che ambiva ad avere Kaio Jorge.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Kaio Jorge poteva andare al Sassuolo

“Sono molto contento di lui. Aveva la possibilità di andare a giocare, tra l’altro al Sassuolo, ha preferito rimanere. Domani deciderò se farlo partire dall’inizio o a partita in corso. Lui è contento di essere rimasto, farà il suo percorso” le parole rilasciate da Allegri, che nelle prossime ore valuterà se inserire l’ex Santos nella formazione titolare.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli gelato: Vlahovic e Zakaria, l’ex Juventus spiazza il club

Oltre al Sassuolo, anche la Salernitana ed il Cagliari avevano accarezzato l’idea di ingaggiarlo avviando una serie di confronti con la Juventus. Il trasferimento, ad un certo punto, sembrava vicino ma poi la volontà di Kaio Jorge ha fatto finire le trattative su un binario morto. Il suo obiettivo è crescere e diventare, progressivamente, un protagonista nel nuovo corso bianconero.