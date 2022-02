Agnelli gelato: Vlahovic e Zakaria, l’ex Juventus spiazza il club

Un ex bandiera della Juventus si è soffermato sulla prestazioni di Vlahovic e Zakaria di domenica contro il Verona.

La nuova Juventus di questa seconda parte di stagione ha incominciato come meglio non poteva, ovvero battendo domenica sera all‘Allianz Stadium per 2-0 il Verona dell’ex Tudor. I marcatori della squadra di Allegri sono stati proprio i due acquisti del mercato di gennaio: Zakaria e Dusan Vlahovic.

La ‘Vecchia Signora’ ha sicuramente meritato il successo, ma ha anche un po’ sofferto le trame di gioco del Verona. Ci sono ancora tanti margini di miglioramento per la Juventus, che comunque ha raggiunto la quarta posizione. I bianconeri, infatti, hanno superato in classifica l’Atalanta che, però, ha ancora una gara in meno.

I protagonisti della vittoria contro il Verona sono stati sicuramente Vlahovic e Zakaria. Il serbo ci ha messo appena tredici minuti per segnare il suo primo gol in maglia bianconera. La Juventus ha puntato tutto sull’attaccante, investendo ben 75 milioni di euro per strapparlo alla Fiorentina di Rocco Commisso.

Juventus, Tardelli su Vlahovic e Zakaria: “Devono ancora migliorare”

Marco Tardelli, in un’intervista rilasciata ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha parlato proprio dei nuovi arrivi in casa juventina. “Vlahovic? Ha fatto un ottimo esordio, era il punto di riferimento che mancava ai bianconeri. Ma deve ancora migliorare sia nella qualità che nel ridurre gli errori. Zakaria? Non ha fornito una prestazione eccezionale, senza la rete realizzata il suo voto sarebbe stato ai limiti della sufficienza”.

L’ex giocatore della Juventus, e campione del Mondo nel 1982 con l’Italia di Bearzot, ha poi concluso il suo intervento: “Dove possono arrivare i bianconeri? Allegri fa bene a parlare di quarto posto. Si può pensare a qualcosa di più solo se si fermano le squadre davanti. Deve superare in classifica Inter, che non mi sembra in calo, Napoli e Milan”.