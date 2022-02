“Gol da annullare”: Atalanta-Fiorentina nel caos, scoppia la polemica

Atalanta-Fiorentina termina nel caos e tra le polemiche arbitrali. Arriva lo sfogo nel post gara ai microfoni di Mediaset da parte degli orobici

Un 2-3 tanto spettacolare, quanto rumoroso. La Fiorentina fa l’impresa a Bergamo e supera l’Atalanta di Gasperini, nonostante l’uomo in meno. Decisiva la rete di Milenkovic nel finale, seppur viziata dalle tante lamentele della panchina orobica.

Secondo le proteste dell’Atalanta, la rete al 93′ del difensore viola sarebbe viziato da un fuorigioco che non è stato ravvisato dalla squadra arbitrale presente a Bergamo e dal VAR.

Proteste che sono sfociate anche ai microfoni di Mediaset, dove il DG dell’Atalanta, Umberto Marino ha chiesto delucidazioni al moviolista Bergonzi (ex arbitro) in studio: “Chiedo come sia possibile che De Roon metta di nuovo in gioco i giocatori della Fiorentina. Se è così, in 52 anni non ho capito nulla di fuorigioco…”.

Atalanta-Fiorentina, lo sfogo del DG Marino: “Gol da annullare”

Di qui, il DG Marino continua e non sembra soddisfatto dalla spiegazione di Bergonzi: “Gli errori capitano e fanno parte del gioco. Sia per noi, che per gli arbitri. Eppure, contro di noi capitano un po’ troppo spesso, soprattutto in campionato”.

E ancora: “Non vedere un fuorigioco di questa portata, resta un errore grave – continua Marino – Il gol era da annullare e dispiace aver perso la semifinale di Coppa Italia per un episodio simile”.

Una rabbia che, però, il direttore generale dell’Atalanta ha provato a ricucire e stemperare, per non dare alibi ai suoi in vista della super sfida alla Juventus: “Per quanto brucino, dobbiamo accettare gli errori e restare concentrati. Adesso tocca concentrarci sulla nostra prossima partita”.