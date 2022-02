Atalanta-Fiorentina, il danno e poi la beffa: il tweet fa infuriare Gasperini

Sconfitti e sbeffeggiati: la Fiorentina lancia un tweet sarcastico all’indirizzo dell’Atalanta, dopo la vittoria di rimonta in Coppa Italia.

Quarti di finale di altissimo livello tra Atalanta e Fiorentina. A qualificarsi alle semifinali è stata la formazione guidata da Vincenzo Italiano in grande rimonta. In apertura di match la rete di Piatek, ma la Dea aveva ribaltato prima con Zappacosta e poi con Boga. La Fiorentina ha cambiato ancora le carte in tavola negli ultimi 20′ con la doppietta di Piatek e in pieno recupero il gol di Milenkovic. Il tutto in 10 uomini a causa dell’espulsione di Lucas Martinez al 79′.

Una vittoria che alla Fiorentina regala la semifinale, ma anche tanta convinzione e adrenalina, soprattutto dopo i malumori e le tensioni seguite alla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus e la sconfitta per 3-0 contro la Lazio.

Ciò che ha richiamato l’attenzione è stato il tweet della società Viola post match: una vera e propria provocazione alla squadra di mister Gasperini.

È calcio totale si o no??? — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 10, 2022

La Fiorentina vince in Coppa Italia e sbeffeggia l’Atalanta con un tweet

“È calcio totale sì o no???”, con tanti e ironici punti interrogativi chiede la Fiorentina in modo retorico nell’immediato post-partita. La reazione dell’Atalanta non è ancora giunta e probabilmente non arriverà, ma pare che non fosse ciò che cercava la Viola: uno sfogo d’adrenalina è quanto basta e anche una piccola rivendicazione per la stagione ottima della squadra di Italiano, indipendentemente dal suo centravanti.

Mister Gasperini ha parlato in più occasioni proprio di “calcio totale”, intenso come la cifra della sua espressione e quindi del ritmo e della tenenza che assume la sua squadra. È la strategia che ha portato così lontano la Dea, ma comincia a non funzionare qualcosa. Il tweet della Fiorentina può essere anche un monito e uno sprono a una nuova rivoluzione. Totale, chiaramente.